Il mare del Gargano si tingerà ancora di rosa. Domenica 15 giugno, il Marina del Gargano ospiterà la VII edizione della veleggiata “Gargano in Rosa” e il trofeo Di Miscio, evento simbolo di sportività, consapevolezza e lotta contro la violenza di genere, organizzato dallo Yachting Club Marina del Gargano con il patrocinio della Federazione Italiana Vela (FIV) e del Marina stesso.

Fortemente voluta dalla dottoressa Michela Valente, l’iniziativa – nata nel 2017 – intende unire il mondo della vela a un messaggio sociale potente e attuale: la difesa dei diritti delle donne, la prevenzione sanitaria e la promozione di stili di vita sani. Icona della manifestazione restano la maglia rosa e le scarpe rosse, segni distintivi di un impegno che va oltre la competizione.

Sport e memoria, la sfida parte in mare ma guarda alla società

La veleggiata prenderà il via alle 10:00, con partenza al largo del Porto turistico di Manfredonia, per poi toccare Punta Grugno e fare ritorno al punto di partenza. In mare si sfideranno una decina di imbarcazioni con equipaggi a composizione femminile, in un percorso che è soprattutto simbolico: ogni vela sarà una testimonianza contro l’indifferenza, ogni rotta un inno alla libertà e alla salute.

Il trofeo Di Miscio, messo in palio dal Gruppo Telesforo, sarà consegnato alle 18:00 nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà presso la sede dello Yachting Club – Molo Cristoforo Colombo.

Prevenzione, diritti e associazionismo: un fronte comune

Al fianco dello Yachting Club, una rete di associazioni e realtà da anni impegnate in prima linea. Tra queste il CAV “Rinascita Donna” di Manfredonia e Vìola Dauna di Foggia, attive nel contrasto alla violenza domestica e nel sostegno alle donne vittime di maltrattamenti. Presente anche la Susan G. Komen Italia, riferimento nazionale nella lotta ai tumori del seno, insieme ad A.N.D.O.S. Onlus e A.N.T., impegnate nel sostegno post-operatorio e nella riabilitazione oncologica.

Partecipano inoltre la UISP, con il suo impegno per il benessere psicofisico attraverso sport e inclusione – anche con attività come il Dragon Boat –, e il Rotary Club con la IYFR (International Yachting Fellowship of Rotarians), che daranno voce al progetto Plastic Free Waters, volto alla tutela ambientale.

Una vela issata contro l’indifferenza

“La manifestazione – sottolinea il presidente Pasquale Frattaruolo – è un invito al dialogo, alla responsabilità e alla partecipazione. Il nostro impegno deve essere come una vela: alta, visibile e diretta verso il cambiamento. Non basta più indignarsi, serve agire, insieme, in mare come a terra”.

L’appuntamento è quindi per domenica 15 giugno, tra le acque di Manfredonia, dove sport, solidarietà e impegno civile si fonderanno in un’unica direzione: una rotta tracciata contro la violenza e per un futuro più giusto ed equo. Buon vento a tutti.