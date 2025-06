Èstato finalmente inaugurato il tanto discusso Centro Comunale di Raccolta di Viale J. F. Kennedy al Cep di Foggia nelle vicinanze del parco giochi di quartiere.

In campagna elettorale, ha sottolineato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, si era fatto “sciacallaggio” sul CCR, che invece appare molto pulito e sulla carta efficiente.

I rifiuti ingombranti e tutto il differenziabile potrà essere scaricato negli appositi contenitori in una rampa assai accessibile per i mezzi commerciali e non.

Spazio anche per i Rae e per gli elettrodomestici bianchi obsoleti, per la raccolta degli indumenti, del vetro colorato, dei materassi, dei mobili.

Il centro si unisce alla mappa degli impianti leggeri di Via Sprecacenere e Incoronata e ha l’obiettivo di incentivare i cittadini a differenziare i rifiuti oltre che a non abbandonare ingombranti vicino ai cassonetti.

A fare da guida e da cicerone per il board di Amiu Puglia, i consiglieri del CDA e per la prima cittadina, il direttore generale della ditta, l’ingegner Antonello Antonicelli.

Soddisfatta l’assessora all’Ambiente e vicesindaca Lucia Aprile, che è convinta che il CCR del Cep possa incrementare la raccolta differenziata di almeno 4 punti percentuali.

Il centro è a misura di cittadino. Ogni conferitore di monnezza e oggetti ormai da smaltire può depositare nel CCR, aperto tutti i giorni, 3 metri cubi di rifiuti e non oltre. La quantità stabilita dalla delibera comunale dovrebbe essere portata nelle prossime settimane dall’amministrazione a 5 metri cubi.