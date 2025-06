Si è conclusa presso il Centro Velico Gargano Manfredonia una collaborazione territoriale strategica per la divulgazione degli sport acquatici del canottaggio e della vela. I ragazzi dell’istituto Alberghiero IPEOA “M. Lecce” hanno vissuto tre settimane di attività sportiva intensa nelle acque del Golfo di Manfredonia.

Il Centro Velico Gargano Manfredonia si è ritrovato per circa un mese più di 30 alunni dell’istituto che hanno respirato e vissuto l’ebrezza degli sport di mare.

I ragazzi, sotto la guida esperta dei tecnici federali di vela, con il supporto del mitico Natale Barreca e della sua imbarcazione a vela d’altura e per il canottaggio il prof. Antonio Marinaro, hanno acquisito tecniche e conoscenze di questi fantastici sport.

Ormai sono anni che i rapporti tra queste eccellenti realtà del territorio sono saldi e proficui, attraverso collaborazioni tecniche di alto livello per formare i futuri atleti di queste discipline.

Impegno massimale da parte dei ragazzi trainati dai tutor dei progetti Antonio Balta e Massimiliano Arena che hanno seguito tecnicamente e fattivamente tutti i partecipanti a questa splendida iniziativa, raccogliendo anche i timori, le sensazioni positive o negative avvertite durante le attività in mare.

“In qualità di dirigente scolastico mi sento inorgoglito da questa iniziativa che evidenzia la sinergia di forze collaborative della società civile del territorio. Tutti uniti come un’unica grande squadra a supporto deo nostri ragazzi – ha commentato il dirigente scolastico dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”, Luigi Talienti –. È questo il più profondo significato di ciò che facciamo: aprire le porte non solo della scuola ma dell’intero territorio e concedere ai nostri ragazzi delle concrete possibilità. Ed ovviamente auguriamo ai nostri ragazzi le vele spiegate per la vita, per il raggiungimento di tutti gli orizzonti e di tutte le mete. Dopo l’ultima tappa degli esami di stato, molti ragazzi saranno impegnati nella stagione estiva”.

Il percorso esperienziale ha visto anche il congedo per sopraggiunti limiti di servizio del prof. Antonio Marinaro, un professionista della didattica che ha dato molto al mondo della scuola cittadino, oltre ad essere un esempio di volontario nel settore della disabilità (Associazione Delfino e Delegato Regionale FISDIR Puglia 2025/28) ed essere impegnato nella cultura e nello sport locale.

Dedizione e passione… questi i cardini del caro Prof. Antonio, e quando si lascia la scuola è un momento particolare per tutti, perché quello dell’insegnante è un lavoro speciale, fatto di passioni, di responsabilità morale verso le nuove generazioni, di relazioni e legami che rendono particolare l’attimo del distacco, sia per chi va via sia per chi resta, anche per i tanti momenti di condivisione. Il brindisi di commiato sarà alzare i calici per arrivare a dei nuovi traguardi.

Antonio Marinaro è un esempio di grande professionalità oltre che di umanità… a lui un “grazie” da parte del dirigente e di tutta la comunità dell’Ipeoa M. Lecce.