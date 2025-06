Una struttura ricettiva del Barese è finita sotto sequestro e il suo titolare è stato raggiunto da una misura cautelare personale, nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla luce un’attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Bari, hanno scoperto come l’immobile fosse utilizzato per ospitare clienti adescati tramite annunci su specifici siti online, in totale assenza di autorizzazioni.

Dalla verifica sul lavoro sommerso all’indagine per prostituzione

L’indagine trae origine da un controllo sul lavoro nero effettuato all’interno di un ristorante, dove i militari hanno riscontrato l’esistenza di una struttura ricettiva annessa. Proprio quel locale è risultato essere al centro di un’attività organizzata di sfruttamento della prostituzione. Gli approfondimenti investigativi, sviluppati grazie a elementi raccolti sul campo, hanno fatto emergere come il titolare mettesse a disposizione gli ambienti per incontri a pagamento, pubblicizzati online.

Obbligo di soggiorno e sequestro preventivo

Il gip del Tribunale di Bari, ritenendo sussistente il pericolo concreto di reiterazione del reato, ha disposto nei confronti del titolare l’obbligo di soggiorno nel luogo di residenza e il sequestro preventivo dell’intera struttura, considerata funzionale all’attività illecita. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Bari.

Aspetti fiscali al vaglio dell’autorità

Alla fase repressiva penale seguirà quella fiscale e amministrativa: le Fiamme Gialle procederanno infatti a valorizzare sul piano tributario gli elementi raccolti in indagine, stimando l’evasione connessa ai proventi dell’attività illegale. Un’azione, quella della Guardia di Finanza, che mira non solo a tutelare la sicurezza e la dignità delle persone coinvolte, ma anche a colpire fenomeni diffusi di illegalità nel settore delle strutture ricettive, spesso gestite senza rispettare alcuna normativa.