C‘è una nuova stella nel firmamento del bodybuilding italiano, e brilla dalla provincia di Foggia. Si chiama Rossella Pipino, ha 36 anni, vive ad Apricena, e sabato 8 giugno ha conquistato due titoli al concorso “Miss Universe” svoltosi a Potenza, nella cornice delle selezioni italiane valide per le finali internazionali. Pipino ha vinto la categoria Shape e la categoria Figure, portando a casa un doppio primo posto che la consacra tra le migliori atlete del settore a livello nazionale.

Personal trainer e atleta, Rossella si allena attualmente in una palestra di Peschici, dove sta affinando la preparazione fisica per le prossime competizioni. La sua è una storia di dedizione e disciplina, fatta di allenamenti quotidiani, cura maniacale dell’alimentazione e una determinazione che le ha permesso di raggiungere risultati di rilievo nel mondo del fitness competitivo.

“Questa vittoria è il frutto di mesi di sacrifici, ma anche di amore per questo sport e per la mia terra“, ha dichiarato Pipino dopo la premiazione. “Dedico i miei successi alla mia famiglia, al mio team, e a tutti coloro che mi hanno sostenuto”.

Il concorso Miss Universe per il bodybuilding – da non confondersi con l’omonimo evento di bellezza – è uno degli appuntamenti più attesi del settore e rappresenta una tappa fondamentale per chi ambisce a competizioni internazionali. Il doppio trionfo di Pipino conferma la crescita del movimento anche nel sud Italia, dove sempre più atleti emergono grazie a passione e professionalità.