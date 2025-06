Prenderà avvio domani, nella cornice del Castello Angioino di Copertino, il percorso territoriale di presentazione del nuovo Avviso “Punti Cardinali for work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”. Nell’occasione, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo condividerà con tutte le amministrazioni comunali e provinciali della Puglia, gli operatori dei settori della formazione e del lavoro, le associazioni di categoria, gli ITS, le Università, le organizzazioni sindacali e datoriali, i contenuti del nuovo bando e il relativo tour di presentazione. Tredici le tappe in programma che attraverseranno tutto il territorio regionale, da Foggia a Tricase fino alla fine di giugno.

Dopo il successo della prima edizione della misura, che ha registrato un impatto significativo su tutto il territorio pugliese, la Regione scommette sulla prossimità, sull’innovazione, sull’integrazione, sull’equilibrio di genere e l’attrattività dei talenti per supportare l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro di chi è fuori dai circuiti occupazionali, ponendo particolare attenzione ai soggetti svantaggiati.

Le iniziative saranno attuate tramite attività laboratoriali, giornate di orientamento al lavoro, sportelli di orientamento al cittadino, attività di animazione territoriale ed ascolto partecipato che prevedono il coinvolgimento delle donne su tematiche inerenti l’occupazione femminile in un’ottica di parità di genere, gemellaggi e accordi con altri enti locali, istituzioni pubbliche e private di altre regioni italiane, al fine di promuovere l’offerta del lavoro e della formazione territoriale.

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti in questi anni con Punti Cardinali, una misura nata in forma sperimentale ma che si è poi rivelata essere fortemente strategica per la sua capacità di connettersi ai territori, intercettando i loro fabbisogni e costruendo sinergie per soddisfarli” ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo. “Un’intuizione di grandissimo successo su cui abbiamo scelto di puntare ancora, lanciando ora “Punti Cardinali for work” che presenteremo su tutto il territorio regionale in un grande tour di lancio che parte da Copertino e finirà il 30 giugno a Tricase. Con questa nuova edizione del bando finanzieremo attività finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo delle categorie più fragili come le donne, gli immigrati, i neet, mettendo in campo risorse per un valore complessivo di € 15.000.000”. “Si tratta di un investimento importante che si inserisce nel solco di una strategia regionale avviata anni fa finalizzata a implementare il fil rouge tra formazione, orientamento e occupazione. Non solo lavoro ma anche istruzione nell’iniziativa di Copertino. Presenteremo, infatti, anche un ulteriore sperimentazione di cui ci siamo resi protagonisti come Regione Puglia, ovvero il lancio di “Fun with English”, una misura sperimentale che mira a promuovere con un approccio ludico l’apprendimento della lingua inglese nella fascia di età 24-36 mesi. Un’azione innovativa che segna il passo di una regione che vuole dotare le nuove generazioni del kit necessario per affrontare le sfide del futuro, fin dalla tenera età” ha concluso Leo.

In occasione dell’evento, infatti, l’assessore Leo presenterà nel dettaglio anche “Fun with English – Impariamo giocando”, un progetto sperimentale con cui i bambini delle sezioni primavera pugliesi potranno sviluppare comprensione di suoni e parole in inglese, vivendo tale esperienza apprenditiva attraverso attività ludiche, interattive e coinvolgenti e integrando l’apprendimento digitale anche con temi sociali importanti come la prevenzione del bullismo, la gestione delle emozioni e la consapevolezza ambientale.

La misura, realizzata in sinergia con Apulia Film Commission, si rivolge, alle sezioni primavera degli Istituti Comprensivi Statali (ICS) e dei Circoli Didattici della Puglia e alle sezioni di minori divezzi dei nidi comunali, che aderiranno alla manifestazione di interesse che è in via di pubblicazione.

“Segniamo oggi una nuova tappa del percorso di agenda del lavoro che il 6 novembre 2021 aveva preso avvio proprio dal castello di Copertino” fa sapere il direttore del Dipartimento regionale alle Politiche attive del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini. “L’ascolto degli stakeholder territoriali è il fondamento di ogni attività di programmazione, che aspiri ad essere efficace e rispondente ai reali bisogni territoriali e diviene quindi atto di consapevolezza e di cura. La misura dei Punti Cardinali, ponendo al centro l’orientamento e la creazione di comunità formative educanti permanenti, ha questo obiettivo” ha concluso Pellegrini.