Un nuovo bando a sostegno delle giovani imprese dedicato alla memoria di Donato Monopoli 26enne di Cerignola (Foggia) morto il 7 maggio 2019 dopo sette mesi di ricovero presso l’ospedale Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo a causa delle lesioni riportate in una rissa avvenuta all’esterno di una discoteca di Foggia nell’ottobre del 2018. A disporlo la giunta comunale di Cerignola. L’insediamento della sede delle giovani imprese dovrà essere nel territorio del comune di Cerignola e dovranno avere una permanenza garantita in loco di almeno due anni e i beneficiari avranno l’obbligo di apposizione di una targa in memoria del giovane 26enne.

“È un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, con il quale vogliamo ricordare Donato Monopoli, giovane della nostra città scomparso in circostanze tragiche e strappato all’amore dei suoi cari e al suo futuro – ha commentato l’assessora alle attività produttive Aurelia Tonti. E, nel suo nome, vogliamo investire sui giovani concittadini attraverso azioni a sostegno e valorizzazione dell’economia locale che comprendono interventi di marketing territoriale inteso come promozione del territorio, delle sue caratteristiche, delle sue prospettive e potenzialità. Si tratta anche di un aiuto concreto per le aziende che subiscono la crisi in un difficile momento storico-economico” (Ansa)