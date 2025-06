Vieste si conferma una delle mete turistiche più amate del Sud Italia, ma chi sogna una vacanza nella perla del Gargano farebbe bene a prestare attenzione a come prenota l’alloggio. Secondo un’approfondita inchiesta pubblicata dalla rivista Altroconsumo, nelle dieci città italiane analizzate – tra cui anche Vieste – il risparmio più significativo si ottiene contattando direttamente l’hotel, piuttosto che affidandosi ai canali digitali come Booking, Trivago o Expedia.

Prezzi più bassi al telefono: -454 euro a Vieste

Nel dettaglio, l’indagine ha simulato la prenotazione di una camera per quattro persone (due adulti e due bambini) per una settimana, tra il 23 e il 29 giugno 2025, in hotel di categoria tre stelle. A Vieste, prenotare la stessa stanza tramite Booking ha fatto registrare un prezzo massimo di 1.594 euro, mentre contattando la struttura direttamente il costo si è ridotto a 1.180 euro, con un risparmio secco di 454 euro, pari al 29% in meno.

Un dato che conferma il trend nazionale emerso nel dossier: “Contattare l’hotel conviene quasi sempre” è infatti il titolo scelto da Altroconsumo per sintetizzare i risultati. Solo in 2 casi su 100, i prezzi trovati online si sono rivelati più vantaggiosi rispetto a quelli telefonici.

Il consiglio? Scegli la struttura sul web, poi telefona

Le piattaforme online restano utili per confrontare le strutture e individuare quella con il miglior rapporto qualità/prezzo, ma la rivista suggerisce poi di chiamare direttamente l’albergo. In molti casi, si riesce ad ottenere tariffe inferiori, upgrade, o condizioni di pagamento e cancellazione più flessibili. Anche piccole richieste personalizzate – come culle, camere comunicanti, colazione inclusa – vengono gestite più facilmente nel contatto diretto.

Differenze enormi anche in altre città

A livello nazionale, il caso più eclatante riguarda Selva di Val Gardena, dove si può risparmiare fino a 2.806 euro. Seguono Roma (-1.785 euro), Milano (-1.294 euro) e Taormina (-1.538 euro). Vieste si inserisce a metà classifica con un risparmio comunque significativo, in particolare se si considera l’altissima stagione.

I consigli per chi vuole risparmiare

Altroconsumo chiude l’inchiesta con alcune dritte valide per tutti: confronta sempre le tariffe online e via telefono; prenota in anticipo, soprattutto se l’evento è legato a concerti o fiere; sfrutta promozioni o sconti fedeltà; verifica se sul sito dell’hotel ci sono offerte non visibili sulle piattaforme.

Il suggerimento finale è semplice ma efficace: una telefonata può bastare per risparmiare centinaia di euro, soprattutto in località turistiche molto richieste come Vieste. Un’opportunità concreta per iniziare le vacanze col piede giusto e il portafoglio più leggero.