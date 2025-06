Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario federale della Lega, sarà a Foggia il 25 e 26 giugno per una serie di incontri organizzati dalla Lega provinciale. L’annuncio è stato dato da Joseph Splendido, consigliere regionale e commissario provinciale del partito. Ulteriori dettagli sull’evento saranno comunicati prossimamente.

La visita di Vannacci si inserisce in un contesto di crescente attivismo politico nella provincia di Foggia, dove recentemente è stato costituito il primo “Team Vannacci”, intitolato a “Federico II di Svevia”. Questo gruppo, ispirato al movimento “Il Mondo al Contrario” fondato dal generale, è composto da militari, imprenditori e cittadini attivi, e mira a promuovere valori come patria, sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizioni e lavoro.

Roberto Vannacci, nato a La Spezia nel 1968, ha avuto una lunga carriera militare, ricoprendo ruoli di comando in unità d’élite come il 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” e la Brigata paracadutisti “Folgore”. Ha partecipato a missioni in Afghanistan, Iraq, Somalia e Libia. Nel 2023 ha pubblicato il libro “Il Mondo al Contrario”, che ha suscitato ampio dibattito per le sue posizioni controverse su vari temi sociali. Nel 2024 è stato eletto al Parlamento Europeo con la Lega, ottenendo un significativo numero di preferenze.

La presenza di Vannacci a Foggia rappresenta un momento significativo per la Lega locale e per i sostenitori del suo movimento, offrendo l’opportunità di approfondire le tematiche proposte e di consolidare la rete territoriale dei “Team Vannacci”.