A pochi giorni dalle dimissioni del sindaco Filippo Barbano, eletto con il Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia rompe il silenzio a San Giovanni Rotondo e lo fa con una nota durissima. Il partito guidato a livello provinciale da Giannicola De Leonardis prende ufficialmente le distanze da qualsiasi ipotesi di avvicinamento alla maggioranza uscente da parte di esponenti riconducibili all’area del centrodestra, ribadendo che eventuali accordi “snaturerebbero il mandato elettorale”.

Condanna agli “inciuci” e attacco al sindaco uscente

“Pur non essendo rappresentati in consiglio comunale”, si legge nella nota, “ribadiamo con fermezza la nostra condanna verso qualsiasi forma di accordo che, sotto l’apparente e abusato ‘senso di responsabilità’, tradisca la volontà espressa dagli elettori”. Per Fratelli d’Italia, l’unico atto responsabile sarebbe stato “quello di un sindaco in grado di superare le palesi problematiche interne alla sua maggioranza senza dover ricorrere a alleanze innaturali”.

Il comunicato parla esplicitamente di “fallimento politico e amministrativo” della cosiddetta “Svolta Giusta”, la coalizione che ha sostenuto Barbano nel suo mandato, sottolineando che ogni compromesso volto a tamponare la crisi sarebbe privo di “prospettive di tenuta a lungo termine”.

Richiesta di chiarezza al centrodestra

Il partito lancia un messaggio chiaro anche agli alleati di coalizione: “Invitiamo le forze della coalizione di centrodestra ad assumere una posizione netta, censurando qualsiasi iniziativa personale di singoli consiglieri comunali che agiscano in autonomia”. Viene chiesto alle segreterie locali di “esprimersi ufficialmente contro qualsiasi tentativo di trasformare la nostra proposta politica in una stampella offerta al Movimento 5 Stelle”.

Conte, Barone e Furore nel mirino

Non manca un affondo anche nei confronti dei vertici pentastellati. Fratelli d’Italia definisce “imbarazzante” il silenzio di Giuseppe Conte, della referente regionale Rosa Barone e dell’europarlamentare Mario Furore, accusati di aver sostenuto Barbano nei mesi scorsi per poi “svanire nel nulla”. Secondo il partito, il loro silenzio potrebbe nascondere “un tacito benestare a vergognosi inciuci”.

Verso nuove elezioni e una nuova sede

Fratelli d’Italia rivendica infine il proprio radicamento sul territorio e annuncia l’apertura di una sede cittadina in pieno centro. “Un punto di riferimento fisico per offrire alla comunità un confronto sulla nostra proposta politica, credibile, coerente e rispettosa della volontà popolare”, scrivono Giannicola De Leonardis e Salvatore Palladino, coordinatore cittadino.

La sede sarà aperta anche al dialogo con movimenti civici e realtà locali che condividano i valori del centrodestra, con l’obiettivo di “costruire insieme un futuro migliore per la comunità” e preparare il campo non solo a eventuali elezioni amministrative, ma anche alle prossime regionali.