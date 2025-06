Sarà una domenica di festa e riscoperta quella del 15 giugno 2025, quando Piazza Mazzini ospiterà la prima edizione della “Festa del Grano”, iniziativa inserita nel programma delle celebrazioni dedicate a San Sabino, patrono della città.

L’evento, voluto dall’amministrazione comunale attraverso gli Assessorati alla Cultura e al Turismo, nasce in collaborazione con l’associazione “Insieme per Fiorentino APS” e rappresenta il primo passo verso un rilancio pluriennale della storica Fiera di San Sabino, in vista del bicentenario previsto nel 2033.

Protagonisti saranno i forni, i pastifici e le aziende locali impegnate nella coltivazione e trasformazione del grano, vero emblema della vocazione agricola di Torremaggiore e simbolo culturale che attraversa secoli di storia.

In programma laboratori “Mani in pasta” con le massaie del paese, degustazioni di prodotti tipici, spazi espositivi, attività per bambini e incontri tematici. Un’opportunità per raccontare – con semplicità e autenticità – il valore del grano come elemento fondante dell’identità comunitaria.

A rendere ancora più festosa l’atmosfera sarà la partecipazione del gruppo musicale “Morso della Taranta” e della special guest Nunzia, la celebre “Regina di Bari vecchia”.

La “Festa del Grano” rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e valorizzazione economica, e punta a trasformare la Fiera di San Sabino in un evento sempre più attrattivo per residenti e visitatori.

L’invito dell’amministrazione è rivolto a tutta la cittadinanza e a chiunque voglia vivere un’esperienza autentica, tra memoria, sapori e musica popolare.