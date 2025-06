ll Comune di Foggia, in qualità di Ente titolare dei beni immobili confiscati alle mafie siti in contrada Pietrafitta a Foggia, intende candidare una proposta progettuale a valere sull’Avviso pubblico ‘Puglia Beni Comuni’ pubblicato dalla Regione Puglia, finalizzato al riuso temporaneo, innovativo e comunitario dei beni pubblici e confiscati. Lo rende noto un comunicato dell’assessore ai Beni confiscati Giulio De Santis e del dirigente Paolo Affatato.

In tale contesto, si vuole indire una consultazione pubblica rivolta principalmente ai soggetti del Terzo settore operanti sul territorio comunale ed iscritti al Runts, per I’ individuazione della finalità di riutilizzo dell’immobile, restituendo valore pubblico e legale a beni sottratti alle mafie con finalità coerenti con l’avviso regionale, e in riferimento alle seguenti linee di intervento:

Promuovere l’inclusione sociale e contrastare ogni forma di discriminazione; offrire servizi a favore di persone fragili e vulnerabili (anziani, disabili, donne vittime di violenza, migranti); favorire la cittadinanza attiva, la partecipazione e la coesione sociale; attivare percorsi di autonomia, supporto alla genitorialità, co-housing e agricoltura sociale; creare spazi condivisi per cultura, sport, aggregazione e lavoro solidale; garantire servizi accessibili, sicuri e inclusivi per tutti.

Sono previsti due incontri, che si terranno lunedì 9 e mercoledì 11 giugno prossimi alle ore 17, presso la Pinacoteca civica Il 9Cento in via Ferrante Aporti 1: si invitano pertanto le organizzazioni interessate a partecipare. Al fine di poter meglio organizzare gli incontri, sarebbe preferibile confermare la partecipazione inviando una mail ai seguenti Indirizzi mail: [email protected] PEC: [email protected].