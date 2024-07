Si chiama Let’s Fo’ il bike sharing a emissioni zero gestito dai ragazzi di iFun. Un progetto di mobilità sostenibile e inclusione sociale sostenuto da Fondazione Con il Sud che iFun ha condiviso col Comune di Foggia e con Unifg.

Una flotta di e-bike rossonere è pronta a colorare le strade di Foggia e a collegare i suoi punti strategici. “Let’s Fo'” è un servizio ideato e gestito dalle ragazze e dai ragazzi autistici di iFun, in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia e la catena di supermercati “La Prima – Mercati di Città”.

Pensato per le 14.000 persone tra studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo dell’Università che vivono, studiano e lavorano a Foggia, le bici saranno disponibili in varie stazioni e gestite dai ragazzi iFun.

7 Dipartimenti dislocati in diverse zone della città, oltre ai servizi residenziali, sportivi e amministrativi distribuiti nel tessuto urbano secondo il sistema multipolare che caratterizza l’Ateneo è questo il sistema multipolare che rende “Let’s Fo'”, con la sua capillare rete di e-bike, un servizio essenziale per migliorare la mobilità sostenibile in città.

“Let’s Fo’” – che nasce grazie al progetto “A tutto no gas!”, uno dei tre progetti pugliesi sostenuti da Fondazione Con il Sud, nell’ambito del Bando per la mobilità sostenibile al Sud ideato per promuovere una nuova cultura della mobilità con scelte alternative all’impiego delle macchine private – ha il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Foggia e punta a promuovere in città una mobilità sostenibile e inclusiva.

Maurizio Alloggio, fondatore e presidente di iFun insieme alla sindaca Maria Aida Episcopo, alla vicesindaca Lucia Aprile e all’assessore Giulio De Santis e con il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese e il rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, e un dirigente dei supermercati “La Prima” ha presentato il progetto e ha illustrato come iscriversi al servizio di bike sharing, le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento delle abilitazioni autorizzabili. Il servizio sarà gratuito fino a domenica 22 settembre. Gli iscritti potranno testare in anteprima il servizio e fornire feedback preziosi per il suo miglioramento.

Grande la soddisfazione del Rettore. “Questo progetto promuove la implementazione dei ragazzi disabili nelle funzioni sociali. Gli studenti potranno dialogare con loro e promuovere integrazione”.

Come ha spiegato Alloggio il servizio sarà gestito da una cooperativa sociale di tipo b che ha già assunto 3 ragazzi e altri ne assumerà.

“Prendono uno stipendio, non sono più solo un problema ma sono una risorsa e diventano dei contribuenti”.

“Complimenti all’associazione iFun e a questi ragazzi speciali – ha detto Piemontese -. Voi state offrendo un servizio in più e lo fate mettendoci testa e cuore. I ragazzi speciali renderanno Foggia ancora più bella”.