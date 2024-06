Si è insediato presso la sede della Confindustria Foggia l’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza, formato dai componenti: Abeille Grazia, Albano Giusy, Aversano Luca, Benincaso Amelia Anna, Caricato Antonio, Casalino Claudio, Chierici Ivano, Ciarambino Mario Antonio, Dal Maso don Giulio, Di Miscio Laura, Dimauro Monica, D’Onghia Madia, Fabozzi Massimiliano, Grassi Donatello, Graziano Annalisa, Lucianetti Massimo, Magnifico Michela, Palladino Giuseppe, Pasqualicchio Antonella, Russi Loredana, Santoro Giuseppe, Sassano Maria Teresa, Vigilante Luca.

Gli stessi su proposta del presidente di Confindustria Foggia Eliseo Zanasi hanno eletto, all’unanimità, presidente Massimo Lucianetti, già precedentemente in carica e in qualità di vice presidenti Maria Teresa Sassano, vice presidente di Confindustria Foggia e Donatello Grassi, già presidente provinciale dei Giovani Imprenditori. “Siamo consapevoli del momento delicato per la convivenza civile e tra i nostri compiti ci sarà quello di collaborare con le Istituzioni preposte alla salvaguardia dei principi di legalità e diventare punto di riferimento, al riguardo, per tutti gli imprenditori”, ha dichiarato Lucianetti che ha annunciato un forte impegno col mondo della scuola.

“Abbiamo voluto ridare slancio all’Osservatorio – afferma Zanasi – con l’inserimento di soggetti del mondo bancario, universitario, ecclesiastico e degli ordini professionali che assieme al Responsabile del nostro Centro Studi Giuseppe Santoro, daranno un contributo notevole alla produzione di lavoro silenzioso ed utile per l’intero territorio”.