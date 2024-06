“Grazie al Governo Meloni in arrivo nuove importanti, storiche risorse destinate alle infrastrutture idriche. Tra le misure finanziate, ben 50 milioni di euro arrivano in Puglia, tutti destinati alla provincia di Foggia“: lo fa sapere il deputato Giandonato La Salandra.

Gli interventi infrastrutturali riguardano: sbarramento sul Torrente Carapellotto in Località Palazzo d’Ascoli, in agro di Ascoli Satriano; opere integrative dello schema idrico Gargano Nord – Medio termine – Nuovo serbatoio di Ingarano; delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Manfredonia, a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla, del serbatoio di Monte Sant’Angelo e del serbatoio Alto di San Giovanni Rotondo.

I finanziamenti rispondono alle diverse urgenze di piani straordinari di manutenzione, sia per gli invasi esistenti, sia per la rete di distribuzione, attraverso misure di pianificazione attente alla tutela dell’agricoltura e dell’ambiente. Alle varie emergenze del Paese si è aggiunta, infatti, negli ultimi anni quella dovuta ai cambiamenti climatici e agli effetti che questi determinano, dalla siccità alle alluvioni. E il 2024 sta diventando un anno con episodi estremi legati alla siccità nel Sud Italia e alle alluvioni al Nord, con conseguenze importanti per il mondo agricolo.

“Una notizia importante e senza precedenti: circa 1 miliardo di euro immediati per interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico, su tutto il territorio italiano, nel solco del contrasto all’emergenza siccità, che è stato sin da subito un punto fondamentale dell’operato del governo Meloni”: commenta l’onorevole di Fratelli d’Italia La Salandra.