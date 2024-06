“Vi scrivo perché dovete gentilmente aiutarmi a divulgare la notizia dell’aggressione nei miei confronti da parte di un cane simil corso, lasciato libero senza guinzaglio dal suo padrone, in un parco pubblico a Foggia piazza medaglie d’oro”. Inizia così la segnalazione giunta alla nostra testata da Cristina Donofrio. “Il molosso – spiega – stava per colpire alle spalle sia me che il mio piccolo maltese, fortunatamente me ne sono accorta in tempo ed ho tempestivamente preso in braccio il mio cane stringendolo forte e proteggendolo con tutto il mio corpo, il mosso mi è saltato addosso e mi ha morso ripetutamente, il padrone non ha voluto rilasciare le sue generalità ed ha fatto finta di niente continuando a chiacchierare con disinvoltura. Ho fatto denuncia alle autorità competenti ma non ho avuto alcun soccorso nemmeno dal padrone del cane, sanguinante ho chiamato mio fratello che mi ha accompagnata al pronto soccorso dove sono stata medicata. Aiutatemi a condividere questo evento spiacevole perché li giocano molti bambini ed al posto mio se ci fosse stato un bambino lo avrebbe ammazzato. Un cane di quella stazza deve per legge stare al guinzaglio, invece gironzolava libero per tutto il parco”.