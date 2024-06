Pisan Battel, D’Alfonso del Sordo, Ariano, Peppe Zullo, Il Tuccanese e Casa Primis: sono queste le Cantine della trentasettesima edizione della Festa del Vino di Orsara di Puglia prevista sabato 29 giugno. Ai 6 calici si accompagnerà la degustazione di 6 pietanze tipiche preparate da altrettanti ristoratori della Galleria Enogastronomica Orsarese: Forno Pane e Salute, Agriturismo Monte Preisi, Ristorante Donna Cecilia, Ristorante Borgo Antico, Masseria del Gusto e Agriturismo Posta Guevara. Il percorso di calici e sapori prenderà il via alle ore 20. Sempre a partire dalle ore 20, prenderanno il via i 5 spettacoli musicali con Michele Mitola, Ludo e Bea, Rolfi, Trio Ristoccia e Frankie D. Il progetto è finanziato anche con i fondi del PNRR Borghi linea B.

La Festa del Vino, però, comincerà già dal mattino, alle ore 9, con l’iniziativa “Sulle orme della Tradizione”, trekking lungo l’antica Traiana durante il quale i visitatori potranno conoscere la storia del territorio attraverso la scoperta di flora e fauna lungo il cammino. Questo appuntamento è curato da EcolForest e vi si può partecipare prenotando al 327.1124656. Sempre alle ore 9, contattando lo stesso numero, in alternativa si può sperimentare la ginnastica dolce all’interno dell’area verde di Parco San Mauro.

TARGET EXPERIENCE WINE. Alle ore 10 e poi alle 17, prenotando al 327.1124656, sarà possibile partecipare alla visita con degustazione della vigna “Il Tuccanese”: un bus navetta partirà da Largo San Michele per condurre i partecipanti in vigna, per chi vuole arrivare autonomamente invece l’appuntamento è direttamente nei vigneti della Cantina Il Tuccanese in contrada Carrozza. Alle ore 17, inoltre, a Porta San Pietro, si terrà il Laboratorio di Vivaismo e Falegnameria a cura di EcolForest. Alle 10.30 e alle 17, per chi si prenoterà contattando il 353.3998020, ci saranno le visite guidate per scoprire il borgo e l’Abbazia Sant’Angelo.

IL CONVEGNO. Sarà la nuovissima struttura della Biblioteca di Comunità, in Largo San Michele, ad accogliere pubblico e relatori del convegno su “Vino e benessere, salute e felicità” che inizierà alle ore 18. Dopo i saluti di benvenuto del sindaco Mario Simonelli, interverranno lo chef Peppe Zullo, l’enologo Antonio Russo, la dietista Emma Finamore e il professor Mariano Laudisi. Gli interventi saranno coordinati da Concetta Terlizzi, delegata comunale a Turismo, Cultura e Istruzione.