“Sono passati poco più di tre mesi da quando ho portato all’attenzione la presenza di apparecchiature radiologiche nuove e ancora imballate nei magazzini della Asl di Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Rodi Garganico e San Marco in Lamis. Oggi, con orgoglio, annuncio che due dei quattro centri hanno compiuto significativi passi avanti”. Lo afferma il consigliere regionale, Napoleone Cera.

“A Sannicandro Garganico e San Marco in Lamis, le nuove apparecchiature radiologiche sono state completamente installate e ora sono pienamente operative. Questo miglioramento nella dotazione tecnologica garantisce ai nostri cittadini accesso a diagnosi più precise e tempestive, elevando la qualità del servizio sanitario offerto dalla nostra regione”.

E conclude: “Nonostante questi progressi, rimaniamo consapevoli che il lavoro non è ancora completo. Gli sforzi continuano a Vico del Gargano e Rodi Garganico, dove sono in corso lavori di preparazione per l’installazione delle restanti apparecchiature. Ci impegniamo a mantenere alta l’attenzione su questi progetti, assicurando che ogni passo avanti sia fatto con la massima efficienza e trasparenza”.