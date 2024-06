È morto Paolo Agostinacchio, storico sindaco di Foggia dal 1995 al 2004. Aveva 85 anni. Avvocato del Foro di Foggia, è stato per decenni un esponente del Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale. Attivo politicamente fino agli ultimi giorni. Era infatti presente ad alcuni incontri politici durante l’ultima campagna elettorale per il Parlamento Europeo.

Il ricordo di “Noi Moderati per la Capitanata: “Era il baluardo di una politica che adesso non c’è più, è stato rimpianto da molti dei suoi concittadini quando era a capo della amministrazione comunale di Foggia, ha rappresentato, con grande spessore, la sua città nel resto dello Stivale. Paolo Agostinacchio non è più tra noi. La Capitanata perde un fine conoscitore di tutte le dinamiche politiche del territorio. Noi Moderati – Capitanata e il suo coordinatore Francesco Borgese, porgono alla famiglia dell’on. Agostinacchio le più sincere condoglianze, certi che difficilmente Foggia potrà dimenticare un personaggio di questa portata. Addio, Paolo!”.