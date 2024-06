Una morte avvolta dal mistero a Foggia. Un giovane di 25 anni è deceduto in via Gandhi dopo essere sbalzato fuori da un’auto in corsa. È successo alle prime luci dell’alba. La vittima era in compagnia di un amico, quest’ultimo alla guida del mezzo.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli investigatori e non è escluso che il giovane possa essersi sporto troppo dal finestrino del veicolo. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi. Indagini in corso per accertare le cause.