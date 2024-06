Al termine di due selezioni distinte ai sensi della procedura ex art. 110 del Testo Unico Enti Locali, per titoli e colloquio davanti a una commissione tecnica, sono stati individuati tre nuovi dirigenti del Comune di Foggia, reclutati a tempo determinato e pieno per tre anni.

Alessia Cordisco, 45enne foggiana, architetto, si è laureata all’università di Pescara con il punteggio di 110 e lode. Ha svolto la libera professione dal 2006 al 2020, principalmente in progettazione e direzione lavori di opere pubbliche. È entrata nella pubblica amministrazione nel 2021, dopo aver vinto un concorso per Funzionario tecnico al Comune di Bari, Settore Urbanistica: qui ha lavorato al Progetto Costasud (Pnrr) per tre anni. È tornata a Foggia nel dicembre 2023 con una procedura di mobilità, all’Ufficio Edilizia Scolastica della Provincia. Verrà destinata all’Area 8-Rigenerazione urbana Pnrr.

Irene Licari, 39enne siciliana (è nata a Erice, provincia di Trapani), si è laureata in Ingegneria all’università di Palermo con il punteggio di 110 e lode. Abilitata alla professione di Ingegnere Junior ed alla professione di Ingegnere Senior, iscritta al relativo Albo professionale, successivamente abilitata alla professione di Architetto presso il Politecnico di Bari. Abilitata allo svolgimento sia del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza sia di Professionista Antincendio. In costante formazione, ha conseguito Master Universitario in Diritto Amministrativo ed è prossima al conseguimento del Diploma della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici (in fase di redazione di tesi finale). Ha espletato tirocini formativi per un totale di 380 ore presso gli Uffici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brindisi-Lecce. In qualità di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere del Comune di Francavilla Fontana (BR) – Area Tecnica Lavori Pubblici, ha svolto attività di candidatura e gestione di interventi finanziati con Finanziamenti pubblici, monitoraggio di progetti e dell’andamento dei lavori programmati. Verrà destinata all’Area 9-Opere pubbliche Pnrr.

Silvia Siciliano, 45enne originaria di San Vito dei Normanni (Brindisi), laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari, dove ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto Pubblico. Dopo aver esercitato la libera professione di avvocato, dal 2014 è stata funzionario specialista amministrativo per il Comune di Bari. Dal 2019 al 2023 ha rivestito l’incarico di Posizione Organizzativa PON METRO 2014-2020, Attuazione Asse 1 e 2 in ambito di Agenda Digitale e Mobilità Sostenibile del Comune di Bari, ove ha maturato significative esperienze nella gestione dei fondi, nazionali e cofinanziati UE, per le politiche di coesione e nel coordinamento di progetti strategici e innovativi per la città. È dirigente a tempo indeterminato dell’Ufficio Innovazione e Partenariati del Comune di Napoli dal giugno 2023, deputata alla gestione e coordinamento dei progetti di innovazione per la città, tra cui la Casa delle Tecnologie Emergenti e la valorizzazione di Piazza Garibaldi. Verrà destinata all’Area 1 Amministrativa, che comprende i servizi comunali di Archivio e protocollo – Messi notificatori – URP – Politiche abitative – Stato civile – Elettorale e leva – Servizi demografici, anagrafe, statistica e censimento.

Le tre nuove dirigenti entreranno in servizio dal prossimo 1 luglio. Per le posizioni non ancora coperte verrà attivata un’ulteriore procedura comparativa.