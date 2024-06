Rush finale per Angelo Masucci, candidato sindaco del campo largo al ballottaggio di San Severo. Con lui anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte e il rieletto europarlamentare, Mario Furore.

“Siamo pronti e carichi, i cittadini premieranno la nostra coerenza – ha detto a l’Immediato Masucci, giunto in testa al primo turno davanti alla rivale Lidya Colangelo -. Le mie idee sono molto chiare, al centro di questo progetto ci sono io insieme a tante forze che non hanno fatto parte della precedente amministrazione. Ciò che è stato fatto bene lo continueremo, ciò che non ci è piaciuto lo abbandoneremo per ripartire con una marcia nuova. La nostra campagna elettorale è stata pulita, onesta e senza offese. Incentrata sui temi. E spero che questo avvicini la gente alla politica”.

Poi conclude: “Ho in mente una San Severo molto attrattiva, viva e attiva. Una città pronta per la sfida del Pnrr e per sfruttare ogni risorsa che ci sarà messa a disposizione. L’appello agli elettori è di andare a votare. Spero che la città dia un grande senso di civiltà”.