“Mi auguro vinca Angelo Masucci. La popolazione ha già dato un bel segnale, ora va completata l’opera per permettere ad Angelo di iniziare a lavorare per il bene di San Severo”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte giunto nella città dei campanili per chiudere la campagna elettorale del candidato del campo largo progressista, giunto davanti a tutti al primo turno.

“È importante avere degli amministratori seri e competenti – ha rimarcato Conte -. Bisogna restituire le migliori opportunità a questa provincia. Bari? Siamo andati ciascuno con un proprio candidato in un quadro progressista che adesso si è composto dopo il responso dei cittadini baresi”.

Infine, sull’autonomia differenziata: “Inaccettabile in una repubblica unica e indivisibile. Abbiamo fatto appello al presidente Mattarella affinché faccia tutte le valutazioni prima che venga pubblicato questo progetto scellerato di riforma. Anche i cittadini del Nord non se ne avvantaggeranno – ha concluso l’ex premier -. Dividere l’Italia non servirà a nessuno. Alla lunga ci perderemo tutti”.