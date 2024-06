“Domenico è uno che vuole fare da sindaco ciò che ha fatto in tutta la sua vita, servire la comunità. Creare comunità. Viviamo in città che sono spesso luoghi di grandi solitudini. Lui non deve dimostrare qualche cosa. Domenico è quello che dice”. Questo l’endorsement di Nichi Vendola per Domenico La Marca, candidato sindaco del centrosinistra al ballottaggio di Manfredonia. L’ex governatore è stato il grande ospite del comizio di chiusura. Non sono mancate le bordate al centrodestra, al parlamentare sipontino Gatta e alla scelta di puntare sull’autonomia differenziata.

Poi ha parlato La Marca: “È stata una campagna elettorale lunga e dura. Ho incontrato tanta gente che ha voglia di rinascere. Ce l’ho messa tutta, spero di diventare il sindaco di tutti i manfredoniani. Dietro di me il vecchio potere? Ho 52 anni e sono circondato da gente per bene. Il vecchio potere sta a casa”.

E ha concluso: “Voglio una Manfredonia che riprenda a sognare. Ballottaggio? Una partita da zero a zero. Mi auguro che gli elettori tornino a votare”.