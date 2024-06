È Baia delle Zagare la meta scelta da Erling Haaland per qualche tuffo nel mare della provincia di Foggia. L’attaccante del Manchester City, atterrato ieri al Gino Lisa dopo alcuni giorni a Capri con l’ex Salernitana, Erik Botheim, suo connazionale, si sta godendo il mare del Gargano in una delle location più belle ed esclusive del promontorio.

Baia delle Zagare, in agro di Mattinata, è da sempre definita tra le spiagge simbolo di tutto il Gargano grazie al suo paesaggio da cartolina. Haaland e gli amici, incluso Botheim, soggiornano in un lussuoso yacht e si fanno riprendere in acrobatici tuffi in acqua.