Un giovane di 32 anni stava annegando nelle acque del fiume Serio (Lombardia), ma grazie all’intervento di due ragazzi è stato salvato. Stando alla ricostruzione della stampa locale, è stato decisivo l’intervento di due ragazzi, Alberto Artuso (di Orta Nova) e Antonio De Vivo (del Napoletano). Grazie all’intervento tempestivo, i soccorsi hanno trasportato il trentenne in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“La stampa ha riportato un atto di eroismo che merita di essere celebrato – commenta Alfredo Coppola, docente della scuola Olivetti di Orta Nova -. Un giovane di 32 anni stava annegando nelle acque del fiume Serio e, in un momento di grande coraggio e altruismo, due giovani si sono tuffati per salvarlo. Il nostro concittadino Alberto Artuso , insieme al giovane napoletano Antonio Di Vivo, ha rischiato la propria vita per trarre in salvo quella di un’altra persona. Questo gesto non è solo un atto di eroismo, ma una dimostrazione del vero spirito della nostra comunità. Alberto rappresenta un esempio brillante per tutti i giovani di Orta Nova, dimostrando che il valore, il coraggio e la solidarietà sono al centro della nostra identità. L’atto eroico di Alberto è un esempio luminoso per tutti i giovani ortesi. La vera Orta Nova non è fatta di degrado e menefreghismo, ma di coraggio, altruismo e solidarietà. La comunità ortese è profondamente orgogliosa di te, Alberto. Il tuo gesto eroico dimostra che i veri valori umani non conoscono confini geografici. Continuiamo a credere nei nostri giovani e nel potenziale straordinario della nostra amata Orta Nova. Grazie, Alberto, per averci ricordato che insieme possiamo fare la differenza”, ha concluso.