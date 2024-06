Si è svolto a Orsara di Puglia, nella suggestiva cornice di Monte Preisi, il terzo incontro di comunità di pratica del Progetto PABLO, acronimo di Pianificazione Ambientale e Boschiva del Lago di Occhito. Nell’occasione è stato presentato il Piano di Gestione Forestale del comprensorio del Lago di Occhito. Capofila del progetto è la soc. coop. A.T.S. Monte Maggiore, che al momento annovera una decina di cantieri forestali sparsi in tutta l’Italia centro-meridionale, tra cui uno di imminente avvio nella tenuta presidenziale di Castelporziano a Roma, e due già attivi in Campania, Pineta di Castel Volturno e Foresta di Roccarainola, in cui sono impiegati oltre 300 lavoratori, di cui 250 a tempo indeterminato.

“Risultati straordinari per una cooperativa forestale nata nei Monti Dauni nel 1988 – ha detto Ugo Fragassi, presidente dell’ATS Montemaggiore -. I boschi sono una straordinaria opportunità e con il progetto PABLO stiamo condividendo e definendo percorsi e azioni concrete su temi strategici come la gestione forestale, i servizi ecosistemici e la valorizzazione in generale. Al centro abbiamo messo la volontà e la necessità di promuovere il territorio e l’area del Lago di Occhito in tutti i suoi contesti. Lo sviluppo passa da qui”.

Diversi gli interventi, a partire da Giovanni Santopuoli dell’Università del Molise che ha evidenziato come si passa dalla teoria alla pratica della gestione forestale, a Marco Perrino (Dream Italia) che ha evidenziato l’importanza dell’Accordo di Foresta, il primo in assoluto dell’Italia meridionale. Il Contratto di foresta come strumento di gestione per le aree Natura 2000, il tema trattato da Luigi Nardella del Consorzio di Bonifica della Capitanata. Francesco Marini di PEFC Italia ha invece affrontato la certificazione PEFC, uno strumento per la gestione attiva e sostenibile delle foreste. Lucia Rocchi dell’Università di Perugia ha invece illustrato un esempio concreto di accorso di foresta attivato in Umbria. Nell’occasione, Mariantonietta Porcelli di Agriplan ha presentato la web app Pablo. Hanno preso parte all’incontro il sindaco di Orsara Mario Simonelli e il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo. Prossimo appuntamento il 10 luglio sul Lago di Occhito per l’evento finale di progetto che oltre a presentare tutti i risultati raggiunti e sottolineare l’importanza dello scambio di buone pratiche fra regioni e territori, sarà utile per i risultati in termini di apprendimenti consolidati per la definizione di nuove politiche.