“La coalizione Manfredonia 2024 a sostegno del candidato sindaco Ugo Galli, condividendone la medesima posizione sul piano politico ed etico già espressa in un odierno comunicato stampa, chiede formalmente al signor Giuseppe Marasco di compiere un passo indietro dalla medesima compagine”. Questa la breve nota dopo il video di circa un mese fa in cui Marasco, eletto in Fratelli d’Italia, si lasciava andare alla frase: “Siamo abituati a forni crematori”.

“Non conosco né il personaggio né la storia”. È quanto si è limitato a dire il presidente del Senato, Ignazio la Russa, sulla polemica nata dalle parole sui forni crematori pronunciate da Marasco, consigliere di Fratelli d’Italia nel comune di Manfredonia (Foggia). La Russa l’ha detto a margine di una conferenza stampa a Palazzo Madama.

“Assolutamente non intendevo e non intendo mai associarla alla povera gente della tragedia dell’Olocausto, ma preciso che volevo riferirmi alle alte temperature del nostro territorio”. La precisazione di Giuseppe Marasco. “Intendo scusarmi se tale fraintendimento ha colpito la sensibilità di tanti, con le più ampie riserve a mia tutela”.