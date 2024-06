“Il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo, a pochi giorni dalla rielezione, banchetta con membri della Polizia Locale, dipendenti comunali e cittadini all’interno dei locali del Comune. Se l’euforia e la goliardia sono espressioni condivisibili in un quadro di festeggiamenti post elezioni, non vale lo stesso principio per l’uso, decisamente improprio nella fattispecie, di strutture pubbliche che sono solo ed esclusivamente a disposizione dei cittadini e che devono essere fruite per lo svolgimento di servizi. A richiamo del Codice di Comportamento, proprio di ogni pubblico amministratore, anche a livello di pubblicazione sui social, invitiamo il sindaco e gli agenti ad un maggiore rispetto della funzione degli spazi dedicati agli uffici pubblici”.

Lo affermano i consiglieri comunali di minoranza Margherita Di Pumpo, Anna Lamedica, Francesco Garofalo e le forze politiche da essi rappresentate (LiberaMente Torremaggiore, Per Torremaggiore, Fratelli d’Italia, Forza Italia).