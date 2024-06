A San Severo nonostante il campo largo, il candidato del centrosinistra, Angelo Masucci non è riuscito a vincere al primo turno ma a l’Immediato precisa chiaramente: “Non abbiamo mai manifestato l’obiettivo di vincere al primo turno. Anzi per mantenere alta l’asticella della coerenza abbiamo rinunciato a tante altre liste. Pertanto ribadisco che il risultato ottenuto è importante e io sono felice ed entusiasta. Tra quindici giorni giocheremo un’altra partita consapevoli che si riparte con un cospicuo vantaggio. Se temo il ricompattamento delle destre? Assolutamente no, le dinamiche del centrodestra non mi interessano. Continueremo a spiegare alla gente i nostri programmi”.

Dopo un lungo testa a testa è stata la candidata di un pezzo di centrodestra, Lidya Colangelo. a spuntarla su Anna Paola Giuliani, quest’ultima seguita da Rosa Caposiena. “Mi auspico che il centrodestra possa ricompattarsi per dimostrare che l’unica alternativa a Miglio siamo noi – ha commentato la meloniana -. Anche l’eventuale nuova amministrazione a guida Masucci si ripresenta come un libro vecchio con una copertina nuova. Quasi tutti i vecchi amministratori sono stati riconfermati. Spero davvero di fare fronte comune con le altre donne del centrodestra per ribaltare il risultato”.