Francesco Caserta è il nuovo sindaco di Troia. A capo della civica Spazio Comune ha vinto con il 54,1% contro il 45,9% del sindaco uscente Leonardo Cavalieri (Democratici insieme). “La città ha scelto e noi siamo soddisfatti di come è cambiato il vento. Il nostro è stato un lungo percorso di coinvolgimento della città con una campagna elettorale di ascolto, girando in lungo e in largo i vari quartieri della città, incontrando centinaia di persone e dato voce a tutta quella gente che fino a oggi era rimasta inascoltata. I nostri concittadini hanno preteso di essere ascoltati, contestando una politica rinchiusa nel palazzo. Tante le priorità, ad iniziare dallo spopolamento, una piaga del nostro territorio. Troia negli ultimi dieci anni ha perso 1000 abitanti. Troppi. Faremo il possibile per arginare questo fenomeno. Inoltre – aggiunge Caserta – vogliamo rilanciare una città a forte vocazione turistica e aiutare gli imprenditori”.

Il nuovo sindaco di Troia guida una lista civica trasversale. Vicina a quale schieramento politico? “Il nostro è un movimento civico e popolare, non abbiamo padrini di partito. A Troia devono contare le persone e non i partiti. Siamo vicini al presidente della Provincia, Nobiletti, e ad alcuni amministratori regionali”.