Èemozionato Mario Furore quando incontra e abbraccia i suoi elettori e le sue elettrici che hanno voluto salutarlo nella piccola festa davanti al suo comitato in corso Vittorio Emanuele a Foggia.

L’ufficializzazione della sua rielezione è arrivata dopo più di un giorno dallo spoglio. A Roma, come ha evidenziato, ha ringraziato Giuseppe Conte. Foggia è tra le cinque città d’Italia con la maggior percentuale per il M5S.

Cambiano i rapporti di forza anche in seno alla Giunta Episcopo. “Si dovrà lavorare”. E già si annunciano a 6 mesi dall’insediamento dei report per ciascun assessore su ciò che si è realizzato. Poi rinvia al mittente le possibili dimissioni di Conte. “Io come tanti glielo impediremo”.

Sono tanti i grandi elettori che lo hanno sostenuto. Gli amici Fabio Romano e Micky de’ Finis, il commercialista Lucio Fares, il Magnifico Rettore Lorenzo Lo Muzio, diversi dirigenti ospedalieri, il neo presidente della Camera di Commercio Pino Di Carlo, l’imprenditore Marco Insalata. “Voglio connettere la città, l’università e la Camera di Commercio con l’Europa”.