Quale Consiglio comunale a San Severo? In attesa del ballottaggio tra Angelo Masucci (centrosinistra) e Lidya Colangelo (centrodestra), si delinea il quadro dei consiglieri a Palazzo Celestini.

Se vince Masucci andrebbero in maggioranza Carrabba, Cataneo, De Lilla e Venditti del Pd. Albanese, Caliendo, Damone e Irmici per Con. Priore e Santarelli per il Psi. Di Sabato e La Donna per il M5S. Sderlenga e Florio per Senso Civico. Mirando per Tempi Nuovi.

All’opposizione Colangelo, Di Scioscio, De Lillo, Spada, Caposiena, Di Monte, Giuliani, Vene e Ciliberti.

In caso di vittoria di Lidya Colangelo, ecco lo schema: Di Scioscio, Orlando e Pistillo (o Dell’Oglio) di Prima S.S.. Tardio de La Città. De Lillo, Tavaglione, Lillo, Casale e Savino di Fratelli d’Italia. Spada, Mariani e Franciosi di Alternativa. Matarante, Marino e D’Antuono di Insieme S.S..

All’opposizione Masucci, Cataneo, Carrabba, Irmici, Damone, Sderlenga, Caposiena, Giuliani e Ciliberti.