Un uomo ha perso la vita e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 38 che collega Apricena a San Nazario.

Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è avvenuto tra un’auto e una moto. Il motociclista, a causa del violento impatto, è morto sul posto. La passeggera che viaggiava con lui ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per i soccorsi e la messa in sicurezza della zona è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di San Severo. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico sulla SP38, che è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Ancora una volta la cronaca registra una tragedia sulle strade del Foggiano, dove l’incidentalità, soprattutto tra motociclisti, rimane purtroppo una drammatica realtà. Le forze dell’ordine invitano alla prudenza e al rispetto delle norme di guida per evitare simili tragedie.