Seduta di audizioni in Commissione bilancio e programmazione, presieduta da Fabiano Amati, per fare il punto sullo stato dell’arte delle misure di contenimento della spesa per i dispositivi medici e dei lavori per la realizzazione di nuovi ospedali e centri sanitari specialistici.

Contenimento spesa per i dispositivi medici

Relativamente all’andamento della spesa per i dispositivi medici è stato ascoltato in audizione il dirigente della Sezione farmaci, dispositivi medici ed assistenza integrativa Paolo Stella, il quale in premessa ha specificato che tutte le regioni hanno il problema di rispettare il tetto di spesa per i dispositivi medici. Inoltre nel relazionare sui dati della Puglia, ha evidenziato le azioni intraprese dalla Regione per il contenimento di tale spesa riferendosi agli atti adottati dalla Giunta e le circolari emesse dal Dipartimento salute, a partire dal 2015 fino ad arrivare alla deliberazione del 27/12/2022 di approvazione del programma pluriennale strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia InnovaPuglia per gli anni 2022-2023-2024 e relativa nota con le indicazioni per le re-indizione della procedura centralizzata di appalto regionale per la fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici di traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi.

Il dirigente ha elencato le principali linee di intervento adottate dalla Giunta regionale con la delibera 512/2023, ed in particolare la disposizione con cui si ribadiva che le Aziende pubbliche del SSR devono provvedere in caso di indisponibilità di convenzioni attive da parte del Soggetto Aggregatore o di Consip all’espletamento di procedure di gara ponte aziendali in tutti i casi in cui si rilevino scostamenti importanti rispetto al prezzo medio ponderato nazionale come rilevato dal sistema informativo ministeriale e alla rinegoziazione urgente dei prezzi di acquisto con le ditte fornitrici nelle more del completamento della procedura di gara aziendale o regionale. Altro intervento rilevante contenuto riguarda l’assegnazione alle Aziende pubbliche del SSR dei tetti di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici, finalizzati al rispetto del tetto di spesa del 4,4% sul fondo sanitario regionale come previsto dal Decreto Legge 78 del 2015.

Nel 2023 è stato condotto un monitoraggio trimestrale dell’andamento della spesa dei dispositivi medici rispetto ai tetti di spesa previsti sulla base dei dati estratti dalla Sezione direzionale del sistema informativo regionale Edotto, che è stato trasmesso periodicamente.

Dalla verifica dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi al 2023, secondo i dati Open Data del MEF, la Puglia ha registrato uno sforamento del 6,45 % del Fondo sanitario regionale con uno scostamento pari a 173.105.845 euro rispetto al tetto del 4,4% pari a 371.277.354 euro. Questi stessi dati rimodulati sul Fondo sanitario nazionale fanno registrare alla Puglia uno scostamento del 46,62%, considerato che la spesa dei dispositivi medici sulla base dei dati rilevati dal modello conto economico (CE) è di 544.383.199 euro rispetto al tetto annuo di 371.277.354 euro.

Dal 2019 al 2023 il gap della spesa regionale rispetto alla media nazionale è passato dal +0,9% al +0,3% riducendosi di due terzi. Nel 2023 inoltre a livello nazionale si è registrato un trend di incremento medio pari al +3%, mentre il dato della Regione Puglia risulta pari al +1% e quindi inferiore alla media nazionale.

Alla domanda posta dal presidente Amati in merito alla tempistica della gara affidata al Soggetto Aggregatore, il dirigente ha risposto che si giunti è al punto della valutazione da parte della commissione tecnica per la valutazione dell’offerta, anche se nel frattempo altri soggetti aggregatori hanno fatto la gara aggregata per l’acquisto di particolari dispositivi.

Monoblocco Ospedali Riuniti di Foggia

Relativamente alla realizzazione del monoblocco degli Ospedali Riuniti di Foggia è in corso la fase di preparazione dei documenti per l’indizione della procedura di gara. Entro la fine di giugno o al massimo i primi di luglio si potrà indire la procedura di gara la cui pubblicazione è prevista entro fine luglio, data dalla quale far trascorrere oltre sessanta giorni per l’apertura delle offerte economiche. Aggiornamento fissato per la fine di settembre.

Ospedale Maglie-Melpignano

Per la verifica sullo stato dei lavori del progetto per la realizzazione del nuovo ospedale Maglie Melpignano il direttore generale dell’Asl LE Stefano Rossi, convocato in audizione non si è presentato ma ha inviato una lettera con la quale comunica che la Asl è in attesa di conoscere le determinazioni del Comitato tecnico ambientale sul progetto carente della soluzione di alcune interferenze. A questo punto la Commissione convocherà in audizione per lunedì prossimo il dirigente del Comitato tecnico ambientale per capire quale è lo stato attuale.

Centro per la cura e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare di Lecce

Con riferimento all’argomento complessivo della lotta ai disturbi alimentari è stato chiamato in audizione il direttore generale dell’Asl di Lecce per avere conoscenza dell’attività in corso che era un’attività di conoscenza relativa a tre punti: quello della residenza terapeutico- riabilitativa extra ospedaliera, quello dei posti letto ospedalieri e quello del day-hospital per i disturbi alimentari. Il direttore generale ha mandato una relazione che fa riferimento soltanto alla residenza terapeutico riabilitativa con la quale comunica che è stata pubblicata tramite piattaforma EmPULIA è stata avviata la procedura telematica negoziata per i lavori per la realizzazione del centro per i disturbi del comportamento alimentare con l’ambulatorio intensivo. Quindi per capire a che punto è la procedura negoziata è stata convocata InnovaPuglia per la quale è intervenuta la dirigente Emilia Monaco che ha precisato che InnovaPuglia non è coinvolta nella procedura di gara perché l’Asl LE ha provveduto autonomamente, ma in virtù della necessità di verificare gli elementi immessi nella piattaforma informatica, la stessa dirigente ha assunto l’impegno di fornire delle informazioni in merito. Aggiornato il punto a lunedì prossimo.

Centro regionale per le malattie neuromuscolari

In mancanza del responsabile medico di Medicina fisica riabilitativa dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, non si è potuta svolgere l’audizione sulla relazione integrativa al progetto di realizzazione del Centro regionale per le malattie neuromuscolari. Anche questo punto è stato aggiornato a lunedì prossimo.