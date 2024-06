“Il risultato di Fratelli d’Italia sul territorio conferma un partito saldo, traino forte del centrodestra anche in provincia di Foggia, dove 120 voti lo separano dal Movimento 5 Stelle, trainato da un candidato locale ma in caduta libera nel resto d’Italia”. Lo fa sapere Giandonato La Salandra, deputato di Fratelli d’Italia.

“Un risultato che ripaga chi, a differenza di Pd e pentastellati che governano Comune, Provincia e Regione, non ha alcuna forma di gestione sul territorio ma possiede certamente il coraggio dell’appartenenza.

Abbiamo dalla nostra soltanto la politica insieme a Giorgia Meloni, il nostro impegno e la nostra credibilità personale, che hanno portato in Europa Michele Picaro, con un ottimo risultato personale in Capitanata, e Fratelli d’Italia, primo partito in Italia, unica forza di Governo ad essere premiata in Europa rispetto a chi guida altri Stati membri. La Puglia elegge ben tre europarlamentari: con Picaro anche Francesco Ventola e Chiara Gemma, segno di un partito forte e con una classe dirigente capace e pronta. Anche su Foggia città, Fratelli d’Italia dimostra di essere, dati alla mano, un partito quadrato e pronto a costruire il nuovo centrodestra, unica alternativa all’immobilismo dormiente del campo largo nel capoluogo”.