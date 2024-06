È Antonio Decaro il candidato più suffragato anche in provincia di Foggia con ben 29.940, confermando anche in Capitanata seppur con numeri inferiori alla terra di Bari o a Taranto la netta leadership politica del sindaco uscente di Bari, il politico più amato del Pd a livello nazionale. Segue con un distacco di 7mila voti la premier Giorgia Meloni che ha totalizzato 22.807 preferenze. Terzo con 16.025 Mario Furore col M5S primo partito di Capitanata. Ben 10.166 per la giornalista Lucia Annunziata candidata col PD. Dopo la giornalista, Paolo Soccorso Dell’Erba con 7756 voti. Segue il meloniano Francesco Ventola fermo a 5406 preferenze. La piadina Pina Picierno ha invece registrato 5.742 preferenze.

Nel centrodestra Tajani (Forza Italia) vince la gara dei consensi con 3769 con voti, mentre il generale Roberto Vannacci della Lega ne racimola 3.438, finendo così poco sopra il meloniano Michele Picaro (3345). Superano i 2500 voti nella Lega Roberto Marti con 2693 consensi e Aldo Patriciello con 2617.

Ferma a 2438 voti la calendiana Danila Iacovelli. La lista di Azione è superata anche in Capitanata da Alleanza Verdi e Sinistra. Seguono i dem, il giornalista Sandro Ruotolo con 2201 consensi e Mohammed Alizadeh Shady con 1673.

Valgono 1638 voti i socialisti per Enzo Maraio. 1.385 le preferenze per Michele Santoro nella cui lista Pace Terra e Libertà la candidata locale Rita Capaccio ha totalizzato 604 consensi. 1027 le preferenze per Mimmo Lucano e 919 quelle per Fedele Cannerozzi.