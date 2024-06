Franco Lopez, noto pizzaiolo di Potenza si è aggiudicato il 7° campionato italiano di “Passione Pizza” svoltosi nella villa comunale di Bovino. 50 pizzaioli provenienti da tutta Italia si sono sfidati davanti ad una giuria di esperti che alla fine hanno premiato Lopez, classificatosi al primo posto assoluto grazie alla sua pizza dessert. Tra i premiati anche il bovinese Michele Di Giovanni, giunto secondo nella categoria “Pizza in pala”. Ospite e testimonial dell’evento, Alvaro Vitali, l’attore romano celebre con i film dedicati a Pierino e alle sue avventure. “Pierino” si è esibito sul palco con barzellette ed è stato molto apprezzato dal pubblico per aver raccontato la sua storia professionale.

L’attore delle commedie sexy all’italiana, campione d’incassi negli anni ottanta, ha ricordato tutti i suoi colleghi e registi con cui ha lavorato, uno in particolare: Federico Fellini. “Mi ha cambiato la vita, prima facevo l’elettricista a Trastevere. Poi Marino Girolami che mi ha lanciato con il personaggio Pierino, conosciuto in tutto il mondo. A 74 anni ho conosciuto questa parte di Puglia che non conoscevo, bellissima Bovino. Un borgo straordinario dove si mangia anche un’ottima pizza”.