Cos’è l’autonomia differenziata? A rispondere con un video, postato dal candidato sindaco di San Severo Angelo Masucci, è lo scrittore Pino Aprile. “È lo strumento con cui quella costruzione malfatta che si chiama Italia – ovvero uno Stato diviso in due, con una colonia interna che si chiama Sud, e una parte sfruttatrice delle risorse della colonia che si chiama Nord – renderà costituzionale questo sistema di colonizzazione”.

Poi aggiunge: “Mentre la Costituzione dice che i cittadini italiani sono tutti uguali e hanno gli stessi diritti – ma non è mai stato così -, con l’autonomia differenziata ci saranno delle ‘differenze’, come dice la parola stessa. Se ci saranno differenze, qualcuno avrà meno e qualcuno avrà di più. Ovvero, qualcuno non avrà quasi niente e qualcun altro avrà quasi tutto. Si chiama spesa storica. In Lombardia, 10 milioni di abitanti, con i soldi di tutti gli italiani, meridionali compresi, circolano più treni – con l’alta velocità – che in tutte le regioni del Sud messe insieme. L’autonomia differenziata vuole che questo diventi costituzionale, come l’apartheid nel vecchio Sudafrica. Perché i parlamentari del Sud accettano questo? Perché se non votano come dice il padrone non verranno più ricandidati e dovranno cercarsi un lavoro. Chi vota le destre vota l’autonomia. Per questo a San Severo dico di scegliere bene per non favorire questa riforma contro il Sud”.