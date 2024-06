“Care concittadine, cari concittadini; dopo un mese intenso di campagna elettorale, è arrivato il momento del voto. Un appuntamento importantissimo che ci darà la possibilità, dopo anni di scontento, di scrivere una nuova pagina di democrazia per Manfredonia”. Inizia così l’appello al voto del candidato sindaco del centrosinistra, Domenico La Marca.

“In questo mese ho incontrato la città e ho ascoltato i bisogni, le necessità e i desideri di ciascuno di voi. E ho dialogato con gli imprenditori, le realtà produttive, quelle sociali, sportive e culturali. Tutti, e dico tutti, mi hanno chiesto una semplice cosa: l’onestà. Serve una nuova moralità per ricostruire il tessuto comunitario e immaginare una nuova stagione di benessere.

Personalmente non ho ricette magiche, ma ho l’entusiasmo e le competenze giuste per affrontare questa sfida che, lo dico sin da ora, non potrà essere vinta senza l’aiuto di ciascuno di voi. La nostra comunità non può perdere questa opportunità, perché la città merita finalmente un sindaco che la possa difenderla in ogni contesto, e che possa amarla senza retorica e senza interesse alcuno”.

Poi conclude: “Ho sognato una comunità, Manfredonia, e l’ho immaginata bellissima. Sabato 8 e domenica 9 giugno, con il tuo voto, abbiamo la possibilità di ripensare la città e rimettere in azione i desideri. Non disattendiamo questa sfida; facciamo futuro, facciamo futuro insieme”.