Sanità, lavoro, turismo e legalità. E su questi quattro asset che il candidato sindaco del centrodestra di Manfredonia, Ugo Galli sta spendendo le ultime ore di campagna elettorale. In vista dell’ultimo comizio di venerdì. Galli torna ad affrontare i temi che la gente ha chiesto in campagna elettorale.

“Per quel che concerne la sanità, la prima cosa che faremo è ripristinare l’anestesia e la rianimazione all’interno dell’ospedale. Turismo: subito una Fondazione in partecipazione per pianificare le attività turistiche superando la logica dell’improvvisazione. Il lavoro è legato al rilancio del turismo e all’opportunità di ospitare nuove imprese. E poi la legalità, il mio cavallo di battaglia. Io vivo di legalità e osservo le leggi da sempre”. In caso di ballottaggio ci sarà l’apparentamento con altre liste, magari con l’altro pezzo di centrodestra? “Sono valutazioni premature oggi. Valuteremo dopo”.