Buone notizie per i turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze a Margherita di Savoia: da sabato 8 giugno a sabato 5 ottobre saranno attivi nuovi collegamenti autobus con gli aeroporti di Bari e Foggia. Il servizio, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e reso possibile grazie al sostegno della Regione Puglia, è pensato per facilitare gli spostamenti dei turisti che arrivano in Puglia con voli aerei.

Le corse saranno effettuate con cadenza regolare come da orari riportati di seguito:

COLLEGAMENTI AEROPORTO BARI/MARGHERITA DI SAVOIA

Partenze: 11.00, 16.30, 22.00

Arrivi: 11.45, 17.15, 22.45

COLLEGAMENTI MARGHERITA DI SAVOIA/AEROPORTO BARI

Partenze: 8.10, 11.40, 17.40

Arrivi: 9.00, 12.30, 18.30

COLLEGAMENTI AEROPORTO FOGGIA/MARGHERITA DI SAVOIA

Partenze: 7.50, 11.20, 16.50

Arrivi: 8.40, 12.10, 17.40

COLLEGAMENTI MARGHERITA DI SAVOIA/AEROPORTO FOGGIA

Partenze: 11.30, 15.05, 20.15

Arrivi: 12.20, 15.55, 21.05

Un servizio importante per il turismo

“Sono davvero felice che la Regione Puglia abbia accolto le nostre richieste e abbia raddoppiato il servizio di collegamento, unendo Margherita di Savoia anche all’aeroporto di Foggia oltre che a quello di Bari”, ha dichiarato il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto. “Questo servizio, che sarà attivo per circa quattro mesi, è fondamentale per intercettare i flussi di turisti che arrivano a Foggia con ogni mezzo, grazie anche al collegamento con lo snodo intermodale situato vicino alla stazione ferroviaria. Ringrazio la Regione Puglia per il prezioso supporto alle nostre richieste: il turismo a Margherita di Savoia è in crescita e siamo certi che continuerà ad aumentare”.