Momenti di panico nel tardo pomeriggio di oggi a Foggia sul viale della stazione. Un ragazzo straniero avrebber aggredito due anziani per motivi sconosciuti

Il giovane, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato dalla polizia locale e portato presso il pronto soccorso per gli adempimenti del caso. Anche i due anziani si sono fatti visitare dai sanitari del 118.