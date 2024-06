“Forse il vero campo largo siamo noi”. Esordisce così, nel focus in redazione a l’Immediato, Ugo Galli candidato sindaco nel Golfo della coalizione civica Manfredonia2024, a cui si sono aggiunti i due partiti strutturati del centrodestra Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Sette liste, con ispirazioni e anime diverse, alcune delle quali squisitamente civiche, che puntano al rinnovamento delle prassi politiche e ad una netta affermazione delle competenze nell’azione amministrativa.

“La mia candidatura nasce dalla richiesta della compagine della coalizione civica Manfreodnia2024, c’è stato un mandato esplorativo. Ho accettato perché ritengo che Manfredonia sia in una fase cruciale della sua storia a livello politico, amministrativo, contabile, demografico”, spiega.

Galli, ritiene un vantaggio competitivo la presenza nella coalizione dei due partiti di destra? O piuttosto potrebbero essere un elemento di disturbo per quanti non schierati a destra e non meloniani vorrebbero votarla?

No, io lo ritengo un vantaggio competitivo, anche in considerazione del fatto che mettendo capo al Governo nazionale per Manfredonia le opportunità nell’ipotesi di elezione risulterebbero molteplici. Fratelli d’Italia esprime il Ministro Fitto che ha la delega al Pnrr, al fondo di coesione.

Ci sono alcuni bandi ancora aperti…

Sì, si può attingere al welfare, col piano di attuazione si potrà incidere nell’attrattività delle imprese e all’attrattività turistica, che sono magna pars del nostro programma.

In campagna elettorale, in queste ultime settimane potrebbe essersi inimicato molta tecnostruttura del Palazzo. Cosa si aspetta qualora fosse eletto sindaco? Con il Piano di riequilibrio si hanno anche pochi margini di manovra per assumere nuovo personale, non è così?

Io mi sento sereno. La struttura organizzativa così come vagliata dalla commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali è composta da 175 unità di ruolo, cui si aggiungono le circa 100 unità di personale sovrannumerario sia quello derivante dai processi di stabilizzazione degli Lsu. Sotto questo profilo sono relativamente sereno, avendo acquisito una certa cognizione, mi sento in grado di intervenire e di garantire la funzionalità della macchina. È una precondizione essenziale la capacità amministrativa.

Pensa di trattenere la delega al Personale?

La delega al Personale no, ma quella alla Polizia Locale sì. In base alla normativa vigente il comandante della Polizia Locale risponde direttamente al sindaco. E una delle priorità del sindaco è quella della individuazione della figura del comandante.

Sul personale comunale più volte è stata sollevata la questione legalitaria. Con lo scioglimento per infiltrazioni ha pagato forse la politica manfredoniana, ma la tecnostruttura è rimasta “illesa”.

La tecnostruttura è assolutamente irresponsabile, è attinta da un profilo di irresponsabilità. Gli organi elettivi sono destinatari di provvedimenti istruttori, mentre la tecnostruttura permane inalterata.

Il comandante va assunto? O può esservi una progressione verticale di qualcuno degli agenti in servizio?

È una figura dirigenziale, ci sono 8 aree. Va assunto assolutamente dall’esterno, con concorso, salvo che non ci sia un comandante di polizia locale in servizio presso altre amministrazioni con questo profilo che voglia venire a Manfredonia.

Ne conosce qualcuno?

Allo stato no, ma immagino una figura professionale, dotata di competenze e di capacità di gestione del corpo.

In passato fu associata la figura del candidato sindaco alle enormi risorse che stavano arrivando per il porto dall’Autorità portuale, le Zes etc. Oggi che ne è di quei fondi e di quei lavori pubblici?

Il piano regolatore portuale è stato presentato dal presidente dell’Autorità Portuale di Sistema Patroni Griffi. Il piano disegna una ripartizione: un porto industriale, un porto commerciale e il porto turistico. Il porto industriale beneficia dei finanziamenti del PNRR per un importo pari a 100milioni col il Bacino Alti Fondali. Pare stia avvenendo la rimozione dei nastri trasportatori.

Immagina un dinamismo prossimo per le imprese?

Sarà consentito il trasporto merci, dovrebbe riprendere vigore il traffico merci. Per il porto commerciale oltre ai pescherecci e la cantieristica è prevista, a seguito dell’ampliamento del molo di levante dovrebbe rendersi possibile l’attracco delle navi da crociera.

Il tema del turismo è sempre molto sentito. Manfredonia è sempre percepita come una città di passaggio, con i viaggiatori che non si trattengono. Qual è la sua idea?

Ho la sensazione che prevalga l’improvvisazione, nell’attività di programmazione, urge una pianificazione accurata. Noi riteniamo che non sia necessario un super assessorato, ma un organismo ad hoc, una Fondazione in partecipazione con un CdA composto dalle migliore espressioni cittadini sotto l’aspetto imprenditoriale, culturale, professionale, musicale.

Pensa di trovare queste figure?

Sì, sono presenti. Immagino una pianificazione attenta su base annuale. Immagino una Fondazione che pianifichi eventi culturali, ludico, sportivo.

Il Carnevale è precipitato. Sono lontane le edizioni di Gino Iacoviello… che idea ha per risollevarlo e portarlo alla dimensione che merita che è quella di Putignano? Anche Manfredonia ha la sua maschera, Ze Peppe…

Io immagino che la Fondazione si occuperà anche del Carnevale per il ripristino dell’identità storica della città. Con la brandizzazione perché no della nostra maschera. Il Carnevale come la Festa Patronale vanno inquadrate in maniera appropriata.

Manfredonia potrebbe costruire molta della sua immagine e della sua fortuna sull’enogastronomia e sull’eccellenza dei suoi ristoratori, sui prodotti da forno e la gustosissima farrata. Perché le cozze ripiene non diventano un brand come le orecchiette di Nunzia a Bari?

L’attività di pianificazione è un patrimonio culturale, dobbiamo creare un percorso di eventi di questa natura. Si pone un problema di forma mentis , serve un cambiamento radicale di forma mentis e di affermazione del senso civico. Il nostro bilancio rivela una evasione estesa per quanto attiene a tutte le imposte, le tariffe.

Manfredonia è stata per molti anni una città giovane, dalla grande movida, dai caratteri per certi versi anche “trasgressivi”. Pensa di recuperare questa tradizione?

C’è una movida discreta oggi, il problema è conciliare le esigenze delle attività economiche col ripristino della fabbrica del divertimento come è stata definita

Ma usare la terminologia “fabbrica del divertimento” non è già spregiativo?

Anche a me non piace questa definizione, occorre rilanciare l’iniziativa economica sotto questo aspetto, ma nel rispetto della quiete pubblica. È necessario un piano di zonizzazione, che a Manfredonia manca da anni.

Siponto e la Riviera Sud non potrebbero trovare uno sviluppo puntando su una movida giovane e luxury sul modello di Trani?

Per Siponto abbiamo prospettato un intervento di bonifica ambientale e la costituzione del sito archeologico. Noi abbiamo ipotizzato un rilevante intervento di riqualificazione urbana, con un project financing che ricolleghi il parco ferroviario quello adiacente al porto turistico con la basilica paleocristiana, con un’area verde. A due passi dal centro cittadino, raggiungi con un attraversamento la zona archeologica. Riconnettere il centro con la basilica paleocristiana. Immagino una valorizzazione del Museo del Mare e un rapporto più stretto con il Museo dei Pompieri, un sito straordinario con 32mila reperti.

E per il Luc cosa pensa?

Voglio imprimere a quello spazio una destinazione sociale dedicata a tutte le associazioni che hanno a cura i diritti dei diversamente abili.

Questione Ase, al centro di indagini e polemiche. Qual è il suo pensiero? Come intende governarla?

Oggi ci sono un amministratore unico e un direttore. Per assicurare efficienza io immagino un sergente di ferro, una figura da selezionare tra le forze armate o in servizio o in quiescenza.

Ha già in mente qualcuno?

Qualche idea ce l’ho.

La coalizione l’ha scelta anche per tutto quello che il suo cognome e la sua storia familiare significano a Manfredonia e in provincia di Foggia. Sisto ha parlato di brand Galli. Cosa porterebbe il suo cognome in Comune?

Io credo che la mia storia familiare possa essere una garanzia.

Lei non ha mai fatto politica attiva, cosa le avrebbe detto suo padre Alessandro Galli?

Mi avrebbe fatto un grosso in bocca al lupo, perché i problemi sono tantissimi.

Perché gli elettori dovrebbero votare per lei e non magari per delle bravissime persone dietro cui però ci sono i poteri politici ed economici che hanno determinato la città, con l’attuale parabola discendente, dalla fine degli anni Novanta ad oggi?

Perché io a differenza degli altri rappresento una garanzia di efficienza e di attuazione del programma.