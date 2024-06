In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2024, dedicata al tema “Una sola Terra”, i clown dottori dell’associazione Il Cuore Foggia e i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (AiPd) hanno assunto il ruolo di ambasciatori di sostenibilità, promuovendo un’iniziativa di educazione ambientale a Foggia.

Quest’anno, la Giornata Mondiale dell’Ambiente si è svolta in Svezia, con un focus particolare su come vivere in maniera sostenibile e in armonia con la natura. Portando questo spirito a Foggia, i clown dottori e i ragazzi dell’AiPd hanno ripulito i giardini di via Petrucci, nella zona Candelaro, e piantato bulbi di fiori. A completamento dell’attività, sono stati apposti cartelli colorati con i nomi dei fiori, preparati direttamente dai ragazzi dell’associazione AiPd.

“L’iniziativa – spiega Jole Figurella de Il Cuore Foggia – mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza delle scelte individuali per la salvaguardia del pianeta e del futuro delle nuove generazioni. Durante questa mattinata di sole, la partecipazione inclusiva ha reso l’evento ancora più speciale: sorrisi e allegria hanno accompagnato i partecipanti, tutti equipaggiati con il necessario per il giardinaggio”.

Queste piccole, ma significative azioni, dimostrano come ognuno di noi possa contribuire alla tutela dell’ambiente, sottolineando l’importanza di vivere in armonia con la natura e promuovendo un futuro sostenibile per tutti.