“Un’Europa che non dimentichi il Mezzogiorno e salvaguardi la sua economia”. Francesco Ventola scende in campo con la sua candidatura per tutelare il Sud e i suoi comparti strategici, a partire dall’agricoltura. L’attuale capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Puglia in questi giorni in provincia di Foggia per spiegare le ragioni della sua candidatura. “La Capitanata è una terra stupenda che guarda al futuro con orgoglio ed ottimismo. Vogliamo che tutto il Mezzogiorno diventi protagonista in Europa, e tutto ciò può avvenire con Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia e il partito dei conservatori. Solo così si possono valorizzare le peculiarità del nostro sud, purtroppo bistrattate negli ultimi anni. Questa parte di Puglia ha tante peculiarità che vanno valorizzate e promosse attraverso l’Europa che deve dare maggiore impulso alle diverse identità. La mia candidatura nasce soprattutto per sostenere Giorgia Meloni perché votando lei significa dare maggiore autorevolezza alla nostra Italia. Poi se la gente del sud avrà fiducia in me potrà affiancare a quello di Giorgia il mio nome”. Candidato alle prossime regionali? “Ma no, il partito mi ha candidato alle Europee e lavoro per questo. Poi si vedrà”.