Carabiniere, clown dottore e volontario, sempre accanto ai meno fortunati. Importante riconoscimento per Antonio Pistillo, militare di San Severo, comandante della Stazione Carabinieri di Lucera. “Svolge da diversi anni attività di volontariato e per il suo impegno nel sociale ha già ricevuto numerosi riconoscimenti”, riporta una nota della Prefettura di Foggia. Ieri, Pistillo, maresciallo capo dell’Arma, ha ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

La cerimonia per il 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana si è svolta a Foggia. Le celebrazioni si sono aperte in Piazza Italia, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Guerra da parte del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e con la solenne cerimonia dell’alzabandiera. Il prefetto ha dato lettura del messaggio inviato per l’occasione dal presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, alla presenza delle massime autorità della Provincia.

A seguire, si è svolta presso la Sede del Palazzo del Governo la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica a 8 cittadini residenti nel territorio di questa provincia (tra cui Pistillo), che si sono particolarmente distinti nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.