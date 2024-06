Tutto è pronto per il “taglio del nastro” che darà il via al Giro Motociclistico del Gargano che “Aste e Bilancieri” Automotoclub Federato ASI di Bitonto dedica alle due ruote con l’evento “Sulle Strade Della Pugliesità Doc”. La prestigiosa manifestazione inserita nel calendario ASI del Circuito Tricolore, interesserà le stupende strade del territorio del Gargano dal 7 al 9 giugno. L’evento gode degli importanti patrocini della Regione Puglia, delle città di Vieste e Peschici nonché sponsorizzato da prestigiose aziende quali Divella e Kimia.

Ben 35 gli equipaggi iscritti, tanti provenienti da fuori regione, tra cui Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Toscana; due le categorie “classic” di particolare interesse storico fino al 1960 tra cui menzioniamo una Ganna Sport con motore Rudge del 1933, un’Itala 500 del 1934, una Sumbeam 9° 600 del 1933 oltre alle numerose e più moderne “mitiche” moto degli anni ’70 quali Honda 750, Kawasaki 900 e la Guzzi 850 GT California.

Appuntamento venerdì 7 giugno a Manfredonia presso il Museo dei Pompieri e della Croce Rossa dove alle 11,30 alla presenza del presidente dell’Asi Alberto Scuro, delle autorità e di tutti i centauri partecipanti si terrà la conferenza di presentazione della manifestazione.

A seguire una interessantissima visita con il racconto della storia del Muso, del Corpo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana a cura di Michele Guerra.

Venerdì alle 18 il gruppo di motociclisti raggiungerà la cittadina di Vieste per la presentazione delle moto alla cittadinanza ed una visita guidata del bellissimo centro storico a strapiombo sul mare.

Sabato 8 giugno, alle ore 9 partenza dei centauri con destinazione Foresta Umbra, dove seguirà una visita al Museo del Parco Nazionale del Gargano e potranno ammirare oltre gli splendidi daini, tutta l’altra fauna che popola la Foresta. Sosta pranzo …all’ombra delle querce per poi raggiungere nel pomeriggio, Peschici e godere del suo antico e caratteristico centro storico. In serata rientro nello splendido ed accogliente Hotel Pizzomunno.

Domenica dedicata alle “terrazze del Gargano” la magnifica costa con le tipiche strade che conducono ai trabucchi ancora oggi adibiti alla pesca. La carovana partirà puntuale alle 9,00 per raggiungere Località Punta San Nicola di Peschici per la visita con una interessante conferenza a tema sulla storia dei trabucchi. Seguirà l’aperitivo “con vista” …sul mare Adriatico!

Rientro in Hotel per le attese premiazioni, il pranzo ed il commiato, da parte dell’intero Staff di Aste e Bilancieri a tutti i partecipanti.