Si è tenuta ieri pomeriggio a Foggia la cerimonia per il 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le celebrazioni si sono aperte in Piazza Italia, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Guerra da parte del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e della sindaca di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo, e con la solenne cerimonia dell’alzabandiera. Il prefetto ha dato lettura del messaggio inviato per l’occasione dal presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, alla presenza delle massime autorità della Provincia.

A seguire, si è svolta presso la Sede del Palazzo del Governo la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica a 8 cittadini residenti nel territorio di questa provincia, che si sono particolarmente distinti nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

La cerimonia, che è stata introdotta dai saluti istituzionali di Valiante, e dall’esecuzione dell’Inno di Mameli a cura dei musicisti del conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, si è svolta alla presenza dei parlamentari e delle autorità territoriali, dei vertici provinciali delle forze di polizia e delle forze armate.

Nel suo saluto introduttivo il prefetto ha espresso un sentito ringraziamento ai rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell’ordine, dell’amministrazione comunale e della polizia locale di Foggia, dei vigili del fuoco, della Croce rossa, del Servizio sanitario, che hanno consentito nella mattinata del 2 giugno – a coronamento dell’importante lavoro di preparazione e pianificazione realizzato nelle settimane precedenti in piena sinergia sotto il coordinamento della prefettura – l’effettuazione delle operazioni di rimozione dell’ordigno bellico ad opera degli artificieri dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, in una cornice di massima sicurezza organizzata dalla Questura di Foggia. Il prefetto ha voluto rimarcare come in una giornata così densa di significato, quale l’anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, sia stata fondamentale la collaborazione di tutte le componenti della “squadra Stato” per lo svolgimento di un’attività così rilevante per la tutela della pubblica incolumità nella città di Foggia.

Nell’occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica si è dato corso, inoltre, alla premiazione delle classi vincitrici del concorso “Alle origini della Repubblica Italiana: unità, valori e Costituzione”, promosso dalla Prefettura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, nell’ambito del Patto Educativo Provinciale, al precipuo fine di sensibilizzare i giovani studenti sui temi dell’Unità d’Italia, dell’assetto istituzionale della Repubblica, e dei valori e principi fondamentali della Carta Costituzionale.

Le classi vincitrici del concorso sono state: la II A dell’IIS Mauro Del Giudice Rodi Garganico con “Una Costituzione da sogno”, per la sezione multimediale; la sezione AM del Liceo musicale “C. Poerio” di Foggia – Orchestra sinfonica “Stame”; con il brano “La nostra voce per la resistenza”, per la sezione musicale; le classi I A e I B del Liceo classico e Liceo scientifico dell’IISS “G. Giordani” di Monte Sant’Angelo con l’opera “Gian Tommaso Giordani. Letterato e patriota” per la sezione graphic novel, e ex equo la II C sezione IPSSAR del Convitto nazionale “R.Bonghi” di Lucera con l’opera “Righe di memoria storica”.

Gli studenti presenti ieri alla cerimonia – che nei giorni scorsi si erano recati in viaggio premio nella città di Torino per ammirare i più importanti palazzi della storia risorgimentale del nostro Paese -, assieme ai docenti e ai dirigenti scolastici, sono stati omaggiati dal prefetto di una copia della Costituzione Italiana.

La cerimonia è stata impreziosita dalla lettura di due brani dei Padri Costituenti a cura del Maestro Dino La Cecilia, e si è conclusa con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte dei musicisti del conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia.

I nomi degli insigniti

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al Dott.Paolo Sirna

Questore della provincia di Catanzaro dal 5 luglio 2023, il dott. Paolo Sirna, è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1988, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Nella stagione delle faide mafiose ha partecipato attivamente alle attività di indagine nell’operazione antimafia “Mare Nostrum” sfociata, nel 1994, nell’esecuzione di centinaia di provvedimenti restrittivi, contro i capimafia ed i gregari dei clan coinvolti.

Il dott. Sirna si è, altresì, distinto nella lotta al racket delle estorsioni, e ha contribuito alla costituzione della prima Associazione Antiracket d’Italia. Ha assunto delicati e prestigiosi incarichi tra cui quello di Capo della Squadra Mobile e di Capo di Gabinetto presso la Questura di Messina. Ha altresì ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Agrigento e poi del Questore di Perugia. Da giugno 2019 ha ricoperto, per tre anni, l’incarico di Questore della Provincia di Foggia, e nel 2023, è stato nominato, dal Consiglio dei Ministri, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza.

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al Viceprefetto Dott.ssa Nicolina Miscia

La Dott.ssa Miscia, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Foggia, ha un curriculum scientifico e formativo di elevato livello, e vanta una lunga e proficua esperienza nell’ambito dell’Amministrazione dell’Interno, dove ha ricoperto numerosi e delicati incarichi dirigenziali. Svolge con serietà, competenza e spirito di abnegazione le delicate funzioni di dirigente dell’Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, assicurando il raggiungimento di eccellenti risultati, e ricopre altresì incarichi commissariali presso numerosi Enti Locali di questa provincia.

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al Dott.Giuseppe Dirodi

Il dr. Giuseppe Dirodi, è entrato nei ruoli dell’Amministrazione dell’Interno l’11 aprile 2016, ed è stato nominato Viceprefetto Aggiunto nel 2018. Dal 4 giugno 2018 è stato assegnato alla Prefettura di Rovigo, ove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto fino al 24 gennaio 2021.

È stato poi assegnato al Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, dove dal 9 aprile 2021 svolge l’incarico di Dirigente in posizione di staff: Responsabile per gli affari generali e la consulenza sugli ordinamenti del personale nell’ambito dell’Ufficio I: Pianificazione e politiche del personale.

Onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana al Ten. Col.Dott. Sante Picchi

In servizio presso la Compagnia CC di Vico del Gargano (FG) in qualità di Comandante, il Ten. Col. Picchi svolge con dedizione i propri compiti, distinguendosi per la professionalità e l’impegno profusi nell’esercizio dei medesimi.

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al Primo Lgt. Michele Gatta

Luogotenente dell’Aeronautica militare, è stato insignito della Medaglia NATO ex Jugoslavia, della Medaglia NATO Kosovo, della Medaglia di bronzo al merito di Lungo Comando, della Croce d’Oro con stellette per anzianità di servizio, ed ha altresì ricevuto l’attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile.

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al Ten. Col. Dott. Nicola Abbasciano

Capo Ufficio Comando presso il Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, si è arruolato nell’Arma nel 1987 con il grado di Sottufficiale, e nel corso della sua esperienza lavorativa, ha maturato significative competenze nell’Arma di appartenenza.

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al Mar.Capo Antonio Pistillo

Comandante della Stazione Carabinieri di Lucera, svolge da diversi anni attività di volontariato e per il suo impegno nel sociale ha già ricevuto numerosi riconoscimenti.

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al Mar. C. Giovanni Venditti

Comandante della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Foggia, ha conseguito nel corso della sua esperienza lavorativa, numerose benemerenze.