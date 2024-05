La Tunisia non fa attraccare nei suoi porti una nave carica di grano duro proveniente dalla Turchia. La stessa nave fa rotta verso l’Italia, verso il porto di Bari. Al momento non sono noti i reali motivi del respingimento da parte della Tunisia (si parla di una semplice diatriba commerciale tra il venditore privato e la Tunisia che chiedeva nell’asta di acquisto specifiche qualitative assai più alte). E tuttavia il grano potrebbe risultare del tutto entro i limiti di legge italiana (quindi legale da importare) anche se un campionamento in porto da parte delle autorità non guasterebbe vista la situazione.

Lo fa sapere “Spiga Dorata” sul suo profilo twitter che aggiunge: “Anche se il grano dovesse risultare del tutto sano e nei limiti di legge, resta il fatto che è inconcepibile raccattare in Italia gli ‘scarti’ dei paesi africani del grano di bassa qualità, tanto più che questo grano è rimasto stipato a bordo della nave ancorata in altomare alla mercé delle intemperie per più di due mesi. Poi l’ulteriore beffa. La TMO ha recentemente venduto altre 175.000 tonnellate di grano di alta qualità molto migliore di questa. Perché in Italia non importano questo grano?”.